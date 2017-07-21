Волгоградцев приглашают посетить лабораторию под открытым небом
Горожане смогут принять участие в проведении опытов.
Горожане смогут принять участие в проведении опытов.
Жителей Волгограда приглашают 23 июля посетить лабораторию под открытым небом, которая расположится в Комсомольском саду.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, «Музей занимательных наук Эйнштейна» проведет праздник «Чудеса на траве» для детей и взрослых. «Горожане смогут запустить вечный двигатель, разгадать загадку пирамиды, раскрыть тайны человеческого организма, окунуться в туман, освежиться морозным дыханием и многое другое», — добавили они.
Добавим, что праздник пройдет с 18:00 до 20:00 на Круглой площади Комсомольского сада.