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09:45 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев приглашают посетить лабораторию под открытым небом

Горожане смогут принять участие в проведении опытов.

Жителей Волгограда приглашают 23 июля посетить лабораторию под открытым небом, которая расположится в Комсомольском саду.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, «Музей занимательных наук Эйнштейна» проведет праздник «Чудеса на траве» для детей и взрослых. «Горожане смогут запустить вечный двигатель, разгадать загадку пирамиды, раскрыть тайны человеческого организма, окунуться в туман, освежиться морозным дыханием и многое другое», — добавили они.

Добавим, что праздник пройдет с 18:00 до 20:00 на Круглой площади Комсомольского сада.

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