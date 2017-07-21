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09:50 (мск), источник: Sputniknews.kz

Обнаженный мужчина гулял по Рудному

Мужчина не попал в поле зрения камер правоохранительных органов — его личность установить не удастся.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 июл — Sputnik. Полностью обнаженный мужчина попал в объектив камеры смартфона одного из жителей Рудного.

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Голый человек шел по улице мимо магазина «Асия», когда его увидела пара, проезжающая в автомобиле.

Ролик выложен в соцсети и вызвал большой интерес у интернет-пользователей, которые снабдили его веселыми комментариями.

«Да мужик просто выплатил до конца ипотеку и теперь идет домой», — иронично предположил Александр Дайтхе.

Как сообщили Sputnik Казахстан в ГОВД Рудного, в поле зрения камер видеонаблюдения правоохранительных органов мужчина не попал, выяснить его личность невозможно.

В начале июля в соцсети был опубликован подобный ролик, но голый мужчина шел по Актобе.

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