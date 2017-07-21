Обнаженный мужчина гулял по Рудному
Мужчина не попал в поле зрения камер правоохранительных органов — его личность установить не удастся.
Мужчина не попал в поле зрения камер правоохранительных органов — его личность установить не удастся.
АСТАНА, 21 июл — Sputnik. Полностью обнаженный мужчина попал в объектив камеры смартфона одного из жителей Рудного.
Голый человек шел по улице мимо магазина «Асия», когда его увидела пара, проезжающая в автомобиле.
Ролик выложен в соцсети и вызвал большой интерес у
«Да мужик просто выплатил до конца ипотеку и теперь идет домой», — иронично предположил Александр Дайтхе.
Как сообщили Sputnik Казахстан в ГОВД Рудного, в поле зрения камер видеонаблюдения правоохранительных органов мужчина не попал, выяснить его личность невозможно.
В начале июля в соцсети был опубликован подобный ролик, но голый мужчина шел по Актобе.