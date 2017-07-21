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10:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Выложенный в день смерти лидера Linkin Park клип собрал более 6 миллионов просмотров

Музыкальное видео рок-группы Linkin Park на трек Talking To Myself, опубликованное на YouTube 20 июля, собрало уже более 6 миллионов просмотров. Клип вышел в день смерти вокалиста и фронтмена коллектива Честера Беннингтона.

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10
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10
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В ролике показаны выступления Linkin Park, работа группы в звукозаписывающей студии и моменты из личной жизни музыкантов. Композиция Talking To Myself вошла в седьмой студийный альбом коллектива, One More Light, релиз которого состоялся 19 мая.

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В ночь на 21 июля стало известно, что Беннингтон покончил жизнь самоубийством в возрасте 41 года. На протяжении многих лет он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. У певца остались шесть детей от двух жен.

Беннингтон был большим другом бывшего фронтмена Soundgarden Криса Корнелла, которому 20 июля исполнилось бы 53 года. Корнелл совершил суицид 18 мая.

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