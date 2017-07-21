Выложенный в день смерти лидера Linkin Park клип собрал более 6 миллионов просмотров
Музыкальное видео
Музыкальное видео
В ролике показаны выступления Linkin Park, работа группы в звукозаписывающей студии и моменты из личной жизни музыкантов. Композиция Talking To Myself вошла в седьмой студийный альбом коллектива, One More Light, релиз которого состоялся 19 мая.
В ночь на 21 июля стало известно, что Беннингтон покончил жизнь самоубийством в возрасте 41 года. На протяжении многих лет он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. У певца остались шесть детей от двух жен.
Беннингтон был большим другом бывшего фронтмена Soundgarden Криса Корнелла, которому 20 июля исполнилось бы 53 года. Корнелл совершил суицид 18 мая.
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