В Петербурге собирают деньги на снежные домики для нерп
Это нужно, чтобы уберечь их потомство.
Это нужно, чтобы уберечь их потомство.
Чтобы понимать смысл этого сбора нужно знать, как
— Но в последние годы
Петербуржцы решили обратиться к опыту финнов, которые строят снежные насыпи на льду Сайменских озер, и уже давно таким образом помогают Сайменской нерпе.
— Так как работа по строительству снежных насыпей на льду Финского залива будет чрезвычайно трудна и опасна для участников, готовиться мы начинаем сильно заранее , — объясняют в центре свои сани летом.
Самый важный из необходимых атрибутов — аэролодка — легкая и относительно недорогая.
— Она позволит нам не утонуть во время разведки ледовых полей и доставки людей к месту создания снежных насыпей, — объясняют специалисты. — Кроме того, этот транспорт будет полезен при спасении потерянных мамами и погибающих нерпят, находящихся на дрейфующем льду. Пока у нас нет возможности оказывать помощь таким животным
Кроме того понадобится много хороших снежных лопат, зимняя лопатка, индивидуальные средства спасения на воде. Всего — в центре подсчитали — нужно собрать 385 тысяч рублей. Сбор пожертвований объявили на краудфайндинговой платформе Planeta.
Пожертвовать можно любую сумму. Как водится в этой системе, жертвователям положены «благодарности». В зависимости от суммы — фотооткрытка, благодарственная грамота, возможность в следующем сезоне присутствовать на выпуске тюленят.
Самым уникальным называют приглашение весной на четверых человек экскурсию по Центру изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино. Обычно его посетить нельзя — это учреждение закрытого типа.