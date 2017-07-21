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13:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге собирают деньги на снежные домики для нерп

Это нужно, чтобы уберечь их потомство.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы понимать смысл этого сбора нужно знать, как мамы-нерпы растят своих детишек. Потомство самки кольчатой нерпы приносят в конце зимы — начале весны. Малышей выкрамливают в специальных снежных «логовах», где всегда положительная температура и детки укрыты от всех неприятностей.

— Но в последние годы из-за аномально теплых зим нерпам не удается создавать снежные убежища — снега для этого нет! — озвучивают проблему в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих при Водоканале в Репино. — Нерпята, которые должны расти в течение почти двух месяцев в защищенном пространстве, оказываются на открытом льду и большая их часть погибает.

Петербуржцы решили обратиться к опыту финнов, которые строят снежные насыпи на льду Сайменских озер, и уже давно таким образом помогают Сайменской нерпе.

— Так как работа по строительству снежных насыпей на льду Финского залива будет чрезвычайно трудна и опасна для участников, готовиться мы начинаем сильно заранее , — объясняют в центре свои сани летом.

Источник: Reuters

Самый важный из необходимых атрибутов — аэролодка — легкая и относительно недорогая.

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— Она позволит нам не утонуть во время разведки ледовых полей и доставки людей к месту создания снежных насыпей, — объясняют специалисты. — Кроме того, этот транспорт будет полезен при спасении потерянных мамами и погибающих нерпят, находящихся на дрейфующем льду. Пока у нас нет возможности оказывать помощь таким животным из-за того что к ним никак не подобраться.

Кроме того понадобится много хороших снежных лопат, зимняя лопатка, индивидуальные средства спасения на воде. Всего — в центре подсчитали — нужно собрать 385 тысяч рублей. Сбор пожертвований объявили на краудфайндинговой платформе Planeta.

Пожертвовать можно любую сумму. Как водится в этой системе, жертвователям положены «благодарности». В зависимости от суммы — фотооткрытка, благодарственная грамота, возможность в следующем сезоне присутствовать на выпуске тюленят.

Самым уникальным называют приглашение весной на четверых человек экскурсию по Центру изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино. Обычно его посетить нельзя — это учреждение закрытого типа.

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