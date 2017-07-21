В Новороссийске подтоплены дома и дороги
Со вчерашнего дня в городе был введен режим повышенной готовности
Со вчерашнего дня в городе был введен режим повышенной готовности
Краснодар. 21 июля — Новая Кубань. С самого утра 20 июля в Новороссийске шел дождь. Администрация сообщала, что за день выпало более 20 мм осадков.
По состоянию на 17:26 вчерашнего дня скопления воды уже наблюдались на улицах Сухумийское шоссе, Судостальского, Мира, перекрёстке Исаева и Энгельса.
В социальных сетях местные жители выкладывали шокирующие кадры с места событий: город буквально плыл.
Сотрудники ГИБДД были вынуждены регулировать движение в ручном режиме. Об этом сообщила
Информация о возможные подтопления домовладений пока отсутствует.
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко провёл экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В городе была организована работа оперативного штаба. Сотрудники полиции совместно с представителями других оперативных служб оказывали содействие автомобилистам, чьи машины получили неисправности
Местных жителей просили без особой необходимости не покидать дома.