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10:28 (мск), источник: Новая Кубань

В Новороссийске подтоплены дома и дороги

Со вчерашнего дня в городе был введен режим повышенной готовности из-за осадков.

Краснодар. 21 июля — Новая Кубань. С самого утра 20 июля в Новороссийске шел дождь. Администрация сообщала, что за день выпало более 20 мм осадков.

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По состоянию на 17:26 вчерашнего дня скопления воды уже наблюдались на улицах Сухумийское шоссе, Судостальского, Мира, перекрёстке Исаева и Энгельса.

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В социальных сетях местные жители выкладывали шокирующие кадры с места событий: город буквально плыл.

Сотрудники ГИБДД были вынуждены регулировать движение в ручном режиме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Информация о возможные подтопления домовладений пока отсутствует.

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко провёл экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В городе была организована работа оперативного штаба. Сотрудники полиции совместно с представителями других оперативных служб оказывали содействие автомобилистам, чьи машины получили неисправности из-за стихии. Водителям, попавшим в водяную пробку рекомендовали обращаться в службу «Безопасный город».
Местных жителей просили без особой необходимости не покидать дома.

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