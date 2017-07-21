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10:16 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волжском перестала работать паромная переправа

В городе сохраняется увеличенный объем прохождения воды через гидроузел ГЭС.

Паромная переправа временно прекратила работу в Волжском в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в администрации города, соответствующее решение было принято в связи с сохранением увеличенного объёма прохождения воды через гидроузел Волжской ГЭС. «Высокий уровень воды и быстрое течение оказывают сильное боковое давление на паром», — добавили в Волжской автоколонне № 1732.

Добавим, что информация о возобновлении работы парома появится позже.

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