В Волжском перестала работать паромная переправа
В городе сохраняется увеличенный объем прохождения воды через гидроузел ГЭС.
В городе сохраняется увеличенный объем прохождения воды через гидроузел ГЭС.
Паромная переправа временно прекратила работу в Волжском в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в администрации города, соответствующее решение было принято в связи с сохранением увеличенного объёма прохождения воды через гидроузел Волжской ГЭС. «Высокий уровень воды и быстрое течение оказывают сильное боковое давление на паром», — добавили в Волжской автоколонне № 1732.
Добавим, что информация о возобновлении работы парома появится позже.