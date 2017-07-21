В Прикамье более 200 тыс. человек прошли диспансеризацию

Женщины, как правило, больше заботятся о своём здоровье. Из всех прошедших диспансеризацию лишь 38% — мужчины. По результатам обследований здоровыми признаны только 26%. Почти у половины наблюдавшихся обнаружены хронические заболевания.

У 5 тыс.человек выявлены болезни системы кровообращения, у 300 человек — злокачественные образования, причём на ранних стадиях, что позволяет их своевременно лечить. Риск сердечно-сосудистых заболеваний имеют 17,3%. Более половины пациентов имеют избыточный вес, у четверти — повышенное артериальное давление.

Эти цифры лишний раз доказывают, что именно диспансеризация позволяет своевременно выявлять заболевания, которые могут привести к преждевременной смерти, а значит, сохранить здоровье населения и увеличить продолжительность жизни у жителей Прикамья.

«Профилактические осмотры проводятся для того, чтобы каждый человек оценил своё состояние здоровья. На эти цели у нас есть более миллиарда рублей», — подчеркнула директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Татьяна Мельникова.

Вчера диспансеризацию прошёл генеральный директор баскетбольного клуба «Парма», в прошлом игрок «Урал-Грейта» Александр Башминов.

«Проходить комплексное медобследование нужно обязательно, чтобы знать о факторах риска и избегать неправильных для себя продуктов, образа жизни», — сказал спортивный менеджер.

До конца года 88 медицинских организаций ждут на диспансеризацию ещё более 200 тыс. жителей края. В зависимости от возраста они смогут пройти как основные обследования — например, узнать артериальное давление, показатели холестерина и сахара крови, так и специальные исследования.

Напомним, право на диспансеризацию имеет каждый обладатель полиса ОМС старше 21 года один раз в три года. Диспансеризацию в 2017 году проходят граждане 1918, 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996 годов рождения. Если ваш год рождения в списке отсутствует — вы можете пройти профилактический осмотр. Для того чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены.