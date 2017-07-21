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10:20 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Магнитогорске выпал град размером с теннисный мяч

Жители юга области подсчитывают убытки от разгула стихии.

Град, размером с теннисный мяч, обрушился на автомобилистов на трассе под Магнитогорском. Досталось и жителям окрестностей города, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

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У одних — куски льда повредили автомобили — на кузове образовались вмятины, пробиты стекла. У других крупногабаритные осадки попортили садовые растения. У третьих на подворьях погибло немало травмированных градинами домашних птиц. Стоит отметить, накануне в МЧС предупреждали о надвигающемся шторме.

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