В Магнитогорске выпал град размером с теннисный мяч
Жители юга области подсчитывают убытки от разгула стихии.
Жители юга области подсчитывают убытки от разгула стихии.
Град, размером с теннисный мяч, обрушился на автомобилистов на трассе под Магнитогорском. Досталось и жителям окрестностей города, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
У одних — куски льда повредили автомобили — на кузове образовались вмятины, пробиты стекла. У других крупногабаритные осадки попортили садовые растения. У третьих на подворьях погибло немало травмированных градинами домашних птиц. Стоит отметить, накануне в МЧС предупреждали о надвигающемся шторме.