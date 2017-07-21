Бульвар Франко в центре Симферополя закроют на ремонт
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости (Крым). Вслед за улицами Толстого и Карла Маркса власти Симферополя намерены перекрыть еще одну улицу в центре города — Бульвар Франко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости (Крым). Вслед за улицами Толстого и Карла Маркса власти Симферополя намерены перекрыть еще одну улицу в центре города — Бульвар Франко.
Как сообщает
«Экстренный ремонт теплотрассы обусловлен тем, что жители близлежащих домов уже на протяжении трех месяцев вынуждены обходится без горячей воды», — говорится в сообщении.
По словам генерального директора ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Андрея Прохорова, начало ремонтных работ на участке протяженностью в 220 метров начнется с 5 августа и продлится не более двух недель. Временный объезд будет осуществляться по ул. Троллейбусная.
Как сообщалось, в апреле этого года на улице Толстого в Симферополе начались работы по замене водопровода и теплотрассы, а также ремонту дорожного покрытия. В процессе выполнения работ выяснилось, что подлежащие замене трубы лежат в старых, полуразрушенных бетонных лотках. При этом изначально в
Параллельно 20 июля начались ремонтные работы на улице Карла Маркса, который продлится до 30 сентября. На протяжении этого периода будет перекрыто движение транспорта на различных участках данной улицы.