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10:31 (мск), источник: РИА Крым

Бульвар Франко в центре Симферополя закроют на ремонт

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости (Крым). Вслед за улицами Толстого и Карла Маркса власти Симферополя намерены перекрыть еще одну улицу в центре города — Бульвар Франко.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба администрации крымской столицы, бульвар перекроют из-за ремонта теплотрассы.

«Экстренный ремонт теплотрассы обусловлен тем, что жители близлежащих домов уже на протяжении трех месяцев вынуждены обходится без горячей воды», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Андрея Прохорова, начало ремонтных работ на участке протяженностью в 220 метров начнется с 5 августа и продлится не более двух недель. Временный объезд будет осуществляться по ул. Троллейбусная.

Как сообщалось, в апреле этого года на улице Толстого в Симферополе начались работы по замене водопровода и теплотрассы, а также ремонту дорожного покрытия. В процессе выполнения работ выяснилось, что подлежащие замене трубы лежат в старых, полуразрушенных бетонных лотках. При этом изначально в проектно-сметной документации средства на замену данных конструкций не предусматривались. По этой причине образовалось отставание от графика выполнения работ. Также потребовалось выделение дополнительных средств.

Параллельно 20 июля начались ремонтные работы на улице Карла Маркса, который продлится до 30 сентября. На протяжении этого периода будет перекрыто движение транспорта на различных участках данной улицы.

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