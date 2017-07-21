Бульвар Франко в центре Симферополя закроют на ремонт

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба администрации крымской столицы, бульвар перекроют из-за ремонта теплотрассы.

«Экстренный ремонт теплотрассы обусловлен тем, что жители близлежащих домов уже на протяжении трех месяцев вынуждены обходится без горячей воды», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Андрея Прохорова, начало ремонтных работ на участке протяженностью в 220 метров начнется с 5 августа и продлится не более двух недель. Временный объезд будет осуществляться по ул. Троллейбусная.

Как сообщалось, в апреле этого года на улице Толстого в Симферополе начались работы по замене водопровода и теплотрассы, а также ремонту дорожного покрытия. В процессе выполнения работ выяснилось, что подлежащие замене трубы лежат в старых, полуразрушенных бетонных лотках. При этом изначально в проектно-сметной документации средства на замену данных конструкций не предусматривались. По этой причине образовалось отставание от графика выполнения работ. Также потребовалось выделение дополнительных средств.