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10:25 (мск), источник: Югополис

Кубань переживает наплыв стихии

Сильные ливни, обрушившиеся на Краснодарский край 19 и 20 июля, стали причиной затоплений в нескольких населенных пунктах Черноморского побережья и в краевом центре.

Источник: Югополис

Как сообщал «Югополис», в ночь на 20 июля в Анапе выпала трехмесячная норма осадков. Пик стихии пришелся на период 22.00 — 23.00 19 июля, когда за один час на курорт обрушилось 44 мм осадков — это полуторамесячная норма. В городе подтопило 7 домовладений, на многих улицах разрушилась плитка, размыло прибрежную полосу на пляжах.

Подтопило и поселок Новомихайловский. На автодороге Джубга-Сочи в районе поселка Тюменский обрушилась часть склона: по предварительным данным это произошло из-за вышедшего на сушу из моря смерча. Пострадал от ливня поселок Агой.

Сильно затопило территорию молодежного форума «Регион 93» в Северском районе Кубани.

Сильный дождь затопил Новороссийск. Движение на подтопленных дорогах в русном режиме регулировали сотрудники ГИБДД.

В Краснодаре ливень частично парализовал движение на некоторых дорогах. Часть улиц оказались подтопленными.

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Как сообщает Краснодарский краевой гидрометцентр, до конца дня пятницы на Кубани ожидаются дождь, гроза, в отдельных пунктах — сильный дождь с градом. Ветер северо-восточный 5−10 м/с местами порывы 12−17 м/с, в отдельных пунктах при грозе 20−22 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, днем 29−34 градуса. На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, местами при грозе 15−20 м/с, в Новороссийске 15−20 м/с, порывы до 18−23 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, днем 28−33 градуса.

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