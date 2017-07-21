Кубань переживает наплыв стихии
Сильные ливни, обрушившиеся на Краснодарский край 19 и 20 июля, стали причиной затоплений в нескольких населенных пунктах Черноморского побережья и в краевом центре.
Сильные ливни, обрушившиеся на Краснодарский край 19 и 20 июля, стали причиной затоплений в нескольких населенных пунктах Черноморского побережья и в краевом центре.
Как сообщал «Югополис», в ночь на 20 июля в Анапе выпала трехмесячная норма осадков. Пик стихии пришелся на период 22.00 — 23.00 19 июля, когда за один час на курорт обрушилось 44 мм осадков — это полуторамесячная норма. В городе подтопило 7 домовладений, на многих улицах разрушилась плитка, размыло прибрежную полосу на пляжах.
Подтопило и поселок Новомихайловский. На автодороге
Сильно затопило территорию молодежного форума «Регион 93» в Северском районе Кубани.
Сильный дождь затопил Новороссийск. Движение на подтопленных дорогах в русном режиме регулировали сотрудники ГИБДД.
В Краснодаре ливень частично парализовал движение на некоторых дорогах. Часть улиц оказались подтопленными.
Как сообщает Краснодарский краевой гидрометцентр, до конца дня пятницы на Кубани ожидаются дождь, гроза, в отдельных пунктах — сильный дождь с градом. Ветер