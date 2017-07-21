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11:27 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Фестиваль молодёжных уличных культур «Muscle Fest» пройдет в Нижнем Новгороде 26 августа

Фестиваль молодёжных уличных культур «Muscle Fest» пройдет в Нижнем Новгороде 26 августа 2017 года. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Фестиваль «Muscle Fest» пройдет в ТЦ «Муравей» в третий раз. В рамках фестиваля пройдут выступления лучших экстремальных спортсменов города, будет представлено музыкальное оснащение самых «громких» автомобилей, а также состоятся розыгрыши призов от партнеров ТЦ «Муравей» и автоклуба «Life52».

«В этом году гостей праздника ждет множество сюрпризов от организаторов мероприятия: презентация новых моделей от ведущих автосалонов города, зажигательное шоу “Sexy-автомойка”, дрифт на радиоуправляемых машинках, яркие фотозоны от партнеров мероприятия, аэрография автомобиля в реальном времени, а также выставка спорт-байков, питбайков, мини-мото», — сообщается в пресс-релизе.

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