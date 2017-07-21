Красноярцы стали меньше тратить денег на еду и непродовольственные товары
Оборот розничной торговли уменьшился на 0,5 процента.
Оборот розничной торговли уменьшился на 0,5 процента.
Красноярцы стали экономить на продуктах питания и непродовольственных товарах. Данные привели специалисты Красстата.
Как сообщили специалисты, оборот розничной торговли в 2016 году составил 501, 1 миллиарда рублей. Годом ранее эта цифра была выше на 0,5%. В среднем каждый житель края купил товаров на 174, 9 тысяч рублей.
Более половины оборота приходится на непродовольственные товары — 274 миллиарда рублей. А продажи продуктов, напитков, и табака составляют 227,1 миллиарда.
Эксперты отметили, что большую роль на потребительском рынке края играют торговые сети. В 2016 году от общего объёма торговли они взяли 23,9%. Ранее эта цифра была меньше.