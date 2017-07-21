Почти две сотни обманутых дольщиков организовали в Уфе митинг
Масштабная акция протеста людей, которые называют себя обманутыми дольщиками, состоялась накануне в Уфе.
Масштабная акция протеста людей, которые называют себя обманутыми дольщиками, состоялась накануне в Уфе.
На согласованный с властями митинг пришли почти две сотни человек. Жители Башкирии ждут от застройщика ключи от квартир несколько лет. Однако на некоторых объектах работы либо идут очень медленно, либо вообще не начинались.
Напомним, около недели назад глава региона вызвал на ковёр представителей крупных строительных фирм и в присутствии руководства правоохранительной системы республики обрисовал возможные перспективы недобросовестных застройщиков.