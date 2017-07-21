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10:28 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Почти две сотни обманутых дольщиков организовали в Уфе митинг

Масштабная акция протеста людей, которые называют себя обманутыми дольщиками, состоялась накануне в Уфе.

На согласованный с властями митинг пришли почти две сотни человек. Жители Башкирии ждут от застройщика ключи от квартир несколько лет. Однако на некоторых объектах работы либо идут очень медленно, либо вообще не начинались.

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Напомним, около недели назад глава региона вызвал на ковёр представителей крупных строительных фирм и в присутствии руководства правоохранительной системы республики обрисовал возможные перспективы недобросовестных застройщиков.

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