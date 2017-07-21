В Башкирии начал курсировать «предупреждающий» троллейбус
УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В городе Стерлитамаке появился тематический троллейбус.
УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В городе Стерлитамаке появился тематический троллейбус.
Его выпуск, организованный местной администрацией, приурочен к 90-летию со дня создания государственного пожарного надзора. Инициатива принадлежит Стерлитамакскому межрайонному отделу надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ.
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