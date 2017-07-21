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10:25 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии начал курсировать «предупреждающий» троллейбус

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В городе Стерлитамаке появился тематический троллейбус. Ярко-красное транспортное средство должно привлекать внимание горожан к вопросам пожарной безопасности.

Его выпуск, организованный местной администрацией, приурочен к 90-летию со дня создания государственного пожарного надзора. Инициатива принадлежит Стерлитамакскому межрайонному отделу надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ.

По информации пресс-службы республиканского МЧС, троллейбус МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление» курсирует по наиболее оживленным и продолжительным, проходящим через центр города маршрутам.

По мнению специалистов, каждый раз, видя ярко-красный троллейбус, жители невольно задумываются о профилактике пожарных ситуаций. На бортах электротранспорта жители и гости города могут увидеть номера вызова экстренных служб спасения, а внутри размещена социальная реклама на противопожарную тематику: «Будьте осторожнее с огнём!», «Берегите себя!».

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