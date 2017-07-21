В Волгограде инспекторы облкомприроды изымают у дачников насосы
За незаконное использование водных ресурсов виновных наказывают штрафами.
За незаконное использование водных ресурсов виновных наказывают штрафами.
Как сообщили порталу «VOLGOGRADRU» в ходе рейдов, проведенных в водоохранных зонах в Среднеахтубинском, Городищенском и Иловлинском районах Волгоградской области, инспекторами облкомприроды изъято у нарушителей 18 насосов и предъявлено штрафов на общую сумму почти 300 тысяч рублей.
С начала мая инспекторы областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии проводят регулярные рейды в водоохранных зонах, на земельных участках и акваториях рек Бердия, Тишанка, Грачи, Карповка, Лиска, Сакарка и ериков Бугроватый, Гнилой и Каширин в Городищенском, Иловлинском и Среднеахтубинском районах.
Традиционно объектами внимания проверяющих становятся предприимчивые граждане, индивидуальные предприниматели и организации, которые обустраивают возле рек и озер огороды и теплицы, используя водные ресурсы для полива урожая.