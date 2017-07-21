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11:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Хоккеист Александр Семин подал документы в магистратуру СФУ

Спортсмен намерен поступить на направление «Металлургия».

Известный хоккеист Александр Семин подал документы в магистратуру Сибирского федерального университета. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Усиливаем университетскую хоккейную команду! Знаменитый спортсмен подал документы в Институт цветных металлов и материаловедения», — говорится в сообщении.

Согласно спискам абитуриентов на сайте СФУ, Семин выбрал магистерскую программу «Теория и технология литейного производства цветных металлов и сплавов», которая относится к направлению «Металлургия». На данную программу выделено 12 бюджетных мест и 3 платных. Сейчас в списке значится 15 абитуриентов, включая Семина, однако прием документов еще продолжается.

Стоимость обучения по программе «Теория и технология литейного производства цветных металлов и сплавов» составляет 76781 рубль за семестр. При этом, судя по спискам, Семин не рассматривает поступление на платную основу — фамилия хоккеиста фигурирует только в документе «очная форма, бюджет».

Экзамен по выбранной спортсменом программе пройдет 1 августа. Семину предстоит в письменной форме ответить на три вопроса. Всего для подготовки абитуриентам предлагается 11 тем и 30 вопросов. Для преодоления «порога двойки» нужно сдать экзамен на 41 балл из 100.

Итоги вступительного испытания станут известны через несколько дней после их сдачи. Приказ о зачислении абитуриентов на бюджетные места выйдет 11 августа.

Примечательно, что последней профессиональной командой Семина был магнитогорский «Металлург». Повлияло ли название клуба на выбор дальнейшей профессии хоккеиста, неизвестно.

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