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11:39 (мск), источник: Вести Иркутск

В иркутских автошколах раздают «трезвые листовки»

В иркутских автошколах к привычным учебникам с правилами вождения добавились листовки против употребления спиртного.

Их раздали полицейские. С начала года в Прибайкалье задержали больше десяти тысяч нетрезвых водителей, это как население небольшого городка. По их вине произошло свыше двухсот ДТП, в которых есть пострадавшие. Каждый десятый из задержанных — рецидивист. Уголовные сроки за это в Прибайкалье пока получили двое.

— С нетрезвыми водителями приходится сталкиваться каждое дежурство. В основном в дни начиная с пятницы. Не понимают, считают, что человек немного выпивший может точно так же, как и абсолютно трезвый, управлять транспортным средством. На самом деле скорость реакции уже не та, внимание притупляется. И страдают ни в чём не повинные люди от их действий, — говорит инспектор ДПС ГИБДД Иркутска Андрей Эпов.

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