Аварийные номера 104 и 04 оказались временно недоступными в Хабаровске
Сегодня ночью произошло повреждение магистрального телефонного кабеля.
Сегодня ночью произошло повреждение магистрального телефонного кабеля.
Хабаровск, 21 июля, AmurMedia.
В связи с повреждением магистральных телефонных коммуникаций жители Хабаровска могут испытывать затруднения при звонках на аварийные газовые номера 104 и 04, сообщили ИА AmurMedia в
В ночь на 21 июля часть телефонного кабеля в районе ул. Брестской была повреждена. В связи с этим прием аварийных заявок диспетчерами
«Пока специалисты телекоммуникационной компании ведут работы по восстановлению кабеля, мы принимаем заявки с использованием резервного канала. Диспетчеры работают в штатном режиме, но в связи могут возникнуть кратковременные сбои, — отметил заместитель генерального директора — главный инженер АО “Газпром газораспределение Дальний Восток” Андрей Лобанов. — Надеемся на понимание хабаровчан и приносим извинения за возможные неудобства. В случае если дозвониться газовикам по номеру 104 оказывается невозможно, используйте телефон городской экстренной службы 112».
Планируемая дата восстановления работоспособности магистральных телефонных линий — 24 июля.