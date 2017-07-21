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11:31 (мск), источник: AmurMedia.ru

Аварийные номера 104 и 04 оказались временно недоступными в Хабаровске

Сегодня ночью произошло повреждение магистрального телефонного кабеля.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 июля, AmurMedia.

В связи с повреждением магистральных телефонных коммуникаций жители Хабаровска могут испытывать затруднения при звонках на аварийные газовые номера 104 и 04, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

В ночь на 21 июля часть телефонного кабеля в районе ул. Брестской была повреждена. В связи с этим прием аварийных заявок диспетчерами аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» производится по запасному каналу.

«Пока специалисты телекоммуникационной компании ведут работы по восстановлению кабеля, мы принимаем заявки с использованием резервного канала. Диспетчеры работают в штатном режиме, но в связи могут возникнуть кратковременные сбои, — отметил заместитель генерального директора — главный инженер АО “Газпром газораспределение Дальний Восток” Андрей Лобанов. — Надеемся на понимание хабаровчан и приносим извинения за возможные неудобства. В случае если дозвониться газовикам по номеру 104 оказывается невозможно, используйте телефон городской экстренной службы 112».

Планируемая дата восстановления работоспособности магистральных телефонных линий — 24 июля.

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