Переломать ноги на переходе через рельсы около Центрального рынка рискуют хабаровчане
Участок асфальта без ведома трамвайного управления вывернули наизнанку работники дорожной службы.
Участок асфальта без ведома трамвайного управления вывернули наизнанку работники дорожной службы.
Хабаровск, 21 июля, AmurMedia.
Посетители Центрального рынка и пассажиры трамваев №№ 1,2,5,6 в Хабаровске вынуждены ежедневно рисковать здоровьем, преодолевая пешеходную зону возле отрезка трамвайных рельсов. На обеих остановках сняли асфальт и грунтовую «подушку» с тротуара. При этом
Трамвайные линии на участке улицы Льва Толстого, рядом с Центральным рынком, перемежаются с ямами, а полуразрушенный участок тротуара ежедневно пересекают сотни прохожих. Особенно тяжело приходится пенсионерам: пожилые посетители Центрального рынка вынуждены перетаскивать тяжёлые тележки с покупками на руках и одновременно опираться на трость. Непросто и маленьким детям, которые ещё не научились ходить уверенно: родители переносят их на руках, при этом сами рискуют запнуться и упасть. По словам руководителя МУП «Трамвайно-троллейбусное управление», разбитый тротуар возле рельсов — не их рук дело.
— Мы в районе Центрального рынка сейчас не работаем и меня, признаться, удивляет эта информация. У нас сейчас идёт плановый ремонт на линии трамвайного маршрута № 5, в районе 51-й школы — делаем там выправку, выравниваем рельсы, а то они сейчас на горки похожи. А на Центральном рынке мы ничего не делаем, это могут быть только дорожные службы, — рассказал Николай Илющенко.
Предположения начальника городского ТТУ подтвердились: тротуар «вверх дном» перевернуло МУП «Дорремстрой». Сотрудники предприятия «поднимут» пешеходную зону, чтобы во время дождей трамвайные пути и переход не заливало водой. Об этом корреспонденту информагентства сообщили в
Кроме того, рабочие начали раскапывать газон на участке Амурского бульвара, который примыкает к трамвайной остановке возле площадки, где продают домашних животных. Там будут менять повреждённые отрезки теплопровода. Дорожники обещают вернуть тротуар в приемлемый для горожан вид уже в начале августа. А пока остаётся надеяться, что во время ремонта никто из хабаровчан не переломает себе конечности, преодолевая трамвайные рельсы по ямам и выбоинам.