Переломать ноги на переходе через рельсы около Центрального рынка рискуют хабаровчане

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Хабаровск, 21 июля, AmurMedia.

Посетители Центрального рынка и пассажиры трамваев №№ 1,2,5,6 в Хабаровске вынуждены ежедневно рисковать здоровьем, преодолевая пешеходную зону возле отрезка трамвайных рельсов. На обеих остановках сняли асфальт и грунтовую «подушку» с тротуара. При этом трамвайно-троллейбусное управление, которое несёт прямую ответственность за состояние линии, оказалось не в курсе ситуации, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник МУП «ТТУ» Николай Илющенко.

Трамвайные линии на участке улицы Льва Толстого, рядом с Центральным рынком, перемежаются с ямами, а полуразрушенный участок тротуара ежедневно пересекают сотни прохожих. Особенно тяжело приходится пенсионерам: пожилые посетители Центрального рынка вынуждены перетаскивать тяжёлые тележки с покупками на руках и одновременно опираться на трость. Непросто и маленьким детям, которые ещё не научились ходить уверенно: родители переносят их на руках, при этом сами рискуют запнуться и упасть. По словам руководителя МУП «Трамвайно-троллейбусное управление», разбитый тротуар возле рельсов — не их рук дело.

— Мы в районе Центрального рынка сейчас не работаем и меня, признаться, удивляет эта информация. У нас сейчас идёт плановый ремонт на линии трамвайного маршрута № 5, в районе 51-й школы — делаем там выправку, выравниваем рельсы, а то они сейчас на горки похожи. А на Центральном рынке мы ничего не делаем, это могут быть только дорожные службы, — рассказал Николай Илющенко.

Предположения начальника городского ТТУ подтвердились: тротуар «вверх дном» перевернуло МУП «Дорремстрой». Сотрудники предприятия «поднимут» пешеходную зону, чтобы во время дождей трамвайные пути и переход не заливало водой. Об этом корреспонденту информагентства сообщили в планово-производственном отделе муниципальной организации.