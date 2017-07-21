Утята и автобусы: калининградские автомобилисты опубликовали видео о вежливости на дороге
Пернатым дали спокойно пересечь оживленную трассу.
Пернатым дали спокойно пересечь оживленную трассу.
Участники Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте» опубликовали видео о случае на окраине Калининграда. Два городских автобуса ехали навстречу друг другу, между ними оказалась утиная семья. Автомобилисты остановились, после этого утка с птенцами чинно пересекли дорогу, и движение возобновилось.