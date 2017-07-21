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11:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Путеводитель для проекта «Сарайское кольцо» разрабатывают на Ольхоне в Приангарье

Всего в путеводитель планируется включить 15 пунктов.

Источник: IrkutskMedia.ru

15 пунктов планируют включить в путеводитель для пешеходной тропы на Сарайскому пляжу острова Ольхон «Сарайское кольцо» в Иркутской области. Составлением путеводителя занимается команда во главе с инициатором проекта, профессором, автором книг о Байкале Аркадием Калихманом. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе проекта.

Так, в путеводитель будет включено описание уникальной сосны, возраст которой превышает 400 лет. Она включена в реестр старовозрастных деревьев России под № 213, составленный в рамках программы «Деревья — памятники живой природы». На маршруте произрастают и другие уникальные деревья — сосны с укорененными нижними ветвями кроны, сосны с шарообразной формой кроны, кустообразные, многоствольные.

«А также растения, включенные в Красную книгу Иркутской области: кострец Короткого, верблюдка курчавокрылая, эндемики — звездчатка Лаксмана, мак ольхонский, черепоплодник почтишерстистый. Кроме того, на маршруте планируется обозначить верхнюю и нижнюю смотровую площадку, видовую точку на Сарайский залив, вид на Шаманскую рощу и другие пункты», -говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в рамках проекта «Сарайское кольцо» планируется обустроить тропу из деревянного настила, протяженностью порядка 2 км, а также отдельную тропу с поручнями для людей с ограниченными возможностями. Предполагается обустройство визитно-информационного центра, автостоянки. Планируется установить туалеты, баки для раздельного сбора мусора; сделать ограждения уникальных растительных сообществ, установить аншлаги, малые информационные стенды, таблички. Партнер проекта — ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

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