Жители Хабаровского края получили почти 600 тысяч за гражданскую позицию
Они поучаствовали в акции по сдаче незарегистрированного оружия.
Они поучаствовали в акции по сдаче незарегистрированного оружия.
В Хабаровском крае местные жители получили почти 600 тысяч рублей за свою гражданскую полицию. Они передали сотрудникам правоохранительных органов незарегистрированные ружья, пистолеты и боеприпасы.
Операция «Оружие» проводится в регионе четвёртый год подряд. За первые шесть месяцев с начала 2017 года правоохранителям сдали 24 единицы нарезного, 101 — гладкоствольного и 100 — газового, сигнального и огнестрельного оружия. Также граждане передали 1490 боеприпасов и три средства взрывания. Акцию проводит региональное правительство совместно со стражами порядка. На поощрение инициативных жителей края из краевой казны выделили почти два миллиона рублей.
Как сообщили в
«За полгода в виде вознаграждения населению было выплачено 570 тысяч рублей. Это примерно четверть от всех предусмотренных на это направление средств. Всего на проект в 2017 году направлено 1,9 миллиона рублей», — отметил и. о. председателя правительства края по вопросам безопасности Сергей Кирилюк.
Также награда полагается тем, кто сообщит правоохранителям о местах схронов. В этом случае размер компенсации приравнивается к сумме, полагающейся за сдачу найденного оружия. А если житель региона предупредит полицейских о готовящихся преступлениях с его применением, то размер поощрения может составить до 10 тысяч рублей.
Благодаря проекту количество незаконного оружия значительно снизилось, а также упало число преступлений с его применением.