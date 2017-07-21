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11:24 (мск), источник: Восток Медиа

Жители Хабаровского края получили почти 600 тысяч за гражданскую позицию

Они поучаствовали в акции по сдаче незарегистрированного оружия.

Источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае местные жители получили почти 600 тысяч рублей за свою гражданскую полицию. Они передали сотрудникам правоохранительных органов незарегистрированные ружья, пистолеты и боеприпасы.

Операция «Оружие» проводится в регионе четвёртый год подряд. За первые шесть месяцев с начала 2017 года правоохранителям сдали 24 единицы нарезного, 101 — гладкоствольного и 100 — газового, сигнального и огнестрельного оружия. Также граждане передали 1490 боеприпасов и три средства взрывания. Акцию проводит региональное правительство совместно со стражами порядка. На поощрение инициативных жителей края из краевой казны выделили почти два миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, за сданную полицейским военную технику полагается до пяти тысяч рублей. Это максимальная сумма поощрения, которая положена за выдачу нарезного оружия. За гладкоствольное сумма компенсации меньше — три тысячи рублей, за газовое и огнестрельное ограниченного поражения можно получить 1,5 тысячи рублей.

«За полгода в виде вознаграждения населению было выплачено 570 тысяч рублей. Это примерно четверть от всех предусмотренных на это направление средств. Всего на проект в 2017 году направлено 1,9 миллиона рублей», — отметил и. о. председателя правительства края по вопросам безопасности Сергей Кирилюк.

Также награда полагается тем, кто сообщит правоохранителям о местах схронов. В этом случае размер компенсации приравнивается к сумме, полагающейся за сдачу найденного оружия. А если житель региона предупредит полицейских о готовящихся преступлениях с его применением, то размер поощрения может составить до 10 тысяч рублей.

Благодаря проекту количество незаконного оружия значительно снизилось, а также упало число преступлений с его применением.

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