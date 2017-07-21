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11:19 (мск), источник: Volga News

В Постниковом овраге между трамвайными остановками обустроят пешеходную зону

В четверг, 20 июля, глава Самары Олег Фурсов, проводя традиционный прием граждан, сообщил, что в Постниковом овраге между трамвайными остановками будет обустроена пешеходная зона.

С просьбой навести порядок на этой территории обратилась жительница города Наталья Трушина. Участок между трамвайными остановками маршрутов № 5, 20, 22 и № 4, 13, 23 в Постниковом овраге является своеобразным пересадочным пунктом — многие горожане проходят именно здесь, по улице Врубеля, чтобы пересесть с одного транспорта на другой. Во время дождей и схода снега существующие тротуары заливает водой, также мешают пешеходам разросшиеся ветки деревьев.

Глава города дал поручение руководителю департамента городского хозяйства и экологии Вячеславу Коновалову рассчитать стоимость работ, после чего будет принято решение о создании пешеходной зоны уже в этом году или переносе работ на весну 2018 года.

Кроме того, Олег Фурсов дал поручение в ближайшее время благоустроить существующую дорогу — провести обрезку деревьев, убрать траву, которая затрудняет передвижение горожан.

Отметим, что ранее с просьбой организовать пешеходную зону от Постникового оврага до Самарского университета к главе города обращались представители студенческого сообщества. В настоящее время работы находятся на завершающей стадии. В скором времени вдоль ул. Ново-Садовой появится тротуар протяженностью в 470 м.

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