В Постниковом овраге между трамвайными остановками обустроят пешеходную зону

С просьбой навести порядок на этой территории обратилась жительница города Наталья Трушина. Участок между трамвайными остановками маршрутов № 5, 20, 22 и № 4, 13, 23 в Постниковом овраге является своеобразным пересадочным пунктом — многие горожане проходят именно здесь, по улице Врубеля, чтобы пересесть с одного транспорта на другой. Во время дождей и схода снега существующие тротуары заливает водой, также мешают пешеходам разросшиеся ветки деревьев.

Глава города дал поручение руководителю департамента городского хозяйства и экологии Вячеславу Коновалову рассчитать стоимость работ, после чего будет принято решение о создании пешеходной зоны уже в этом году или переносе работ на весну 2018 года.

Кроме того, Олег Фурсов дал поручение в ближайшее время благоустроить существующую дорогу — провести обрезку деревьев, убрать траву, которая затрудняет передвижение горожан.