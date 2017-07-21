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11:28 (мск), источник: АиФ Омск

Омичи сообщают о ливне с градом во всех уголках Омска

Стихия над областным центром разгулялась.

Источник: РИА "Новости"

В центре Омска сильная гроза, дождь, град — об этом пишут очевидцы в соцсетях.

Комментарии практически изо всех округов Омска звучат примерно одинаково: «У нас то же самое».

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Ливень прошёл над Чкаловским посёлком и в районе 10 лет Октября, над «Мегой» и в нефтяниках. Сильный дождь сопровождался громом, молнией и раскатами грома, кое-где и с градом.

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Между тем омские синоптики и обещали во второй половине недели сильные дожди, грозы, шквалистый ветер и град.

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