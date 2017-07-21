Омичи сообщают о ливне с градом во всех уголках Омска
Стихия над областным центром разгулялась.
Стихия над областным центром разгулялась.
В центре Омска сильная гроза, дождь, град — об этом пишут очевидцы в соцсетях.
Комментарии практически изо всех округов Омска звучат примерно одинаково: «У нас то же самое».
Ливень прошёл над Чкаловским посёлком и в районе 10 лет Октября, над «Мегой» и в нефтяниках. Сильный дождь сопровождался громом, молнией и раскатами грома,
Между тем омские синоптики и обещали во второй половине недели сильные дожди, грозы, шквалистый ветер и град.