Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стрелков рассказал о сбитом малазийском "Боинге" на Донбассе
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Кадыров ответил экс-супругу задержанной в Турции
Как отдыхают российские знаменитости
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
Киев просит Россию осудить провозглашение Малороссии – СМИ
«Абсолютно недостаточно»: СМИ о подлодках в ВМФ РФ
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
"Это вызов на бой!": Савченко о неприличном жесте Гройсману
СМИ: ДНР обнаружила запрещенное оружие у ВСУ
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
12Машины смертников «Исламского государства»
11:37 (мск), источник: Pro Город Самара

Возле стадиона «Самара Арена» вместо яблоневого сада появятся парковки на 3000 мест

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который займется проектированием и строительством парковки на территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена». Информация об этом размещена на сайте госзакопук.

Там планируется сделать три парковки: южную (S=7,89 га), восточную (S=1,2 га) и северную (S=7,9 га). В общей сложности они будут рассчитаны на 3181 машино-место. На эти цели из областного бюджета планируют выделить 113,75 млн рублей.

Северную парковку построят в границах проезда № 2 и улицы 2-я Стадионной. Она будет рассчитана на 747 легковых автомобилей, 326 грузовиков, а также на 49 машин инвалидов. Для обустройства этой парковки, согласно проекту, придется вырубить яблоневый сад.

Восточную парковку оборудуют около здания МВД и пожарного депо. Она сможет вместить 580 легковых автомобилей, 34 автобуса и 30 машин инвалидов. Также там сделают зону высадки пассажиров общественного транспорта.

Южную парковку сделают вдоль улицы Дальней. Там обустроят 1042 места для легковых автомобилей, 53 — для автобусов, 318 — машин инвалидов, 2 — для грузового транспорта центра медицины катастроф.

На всех стоянках установят ограждение, оборудуют освещение и поставят камеры видеонаблюдения. Завершить строительство парковок должны к 15 декабря.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Самарским осужденным подарили книги: как преступники учатся работать и почему пекут хлеб?
Siemens приостановит поставки турбин российским госкомпаниям
Директор ЦРУ заявил, что интересы РФ и США в Сирии расходятся
Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров
Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового посла в РФ
Южная Корея предложила КНДР провести переговоры между военными
На греческом острове Кос при землетрясении погибли два человека
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Михалков, Шпица, Пореченков открыли фестиваль в Нижнем Новгороде Церемонию открытия первого киносмотра «Горький fest» посетили звезды российского кино
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь