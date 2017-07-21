Возле стадиона «Самара Арена» вместо яблоневого сада появятся парковки на 3000 мест

Там планируется сделать три парковки: южную (S=7,89 га), восточную (S=1,2 га) и северную (S=7,9 га). В общей сложности они будут рассчитаны на 3181 машино-место. На эти цели из областного бюджета планируют выделить 113,75 млн рублей.

Северную парковку построят в границах проезда № 2 и улицы 2-я Стадионной. Она будет рассчитана на 747 легковых автомобилей, 326 грузовиков, а также на 49 машин инвалидов. Для обустройства этой парковки, согласно проекту, придется вырубить яблоневый сад.

Восточную парковку оборудуют около здания МВД и пожарного депо. Она сможет вместить 580 легковых автомобилей, 34 автобуса и 30 машин инвалидов. Также там сделают зону высадки пассажиров общественного транспорта.

Южную парковку сделают вдоль улицы Дальней. Там обустроят 1042 места для легковых автомобилей, 53 — для автобусов, 318 — машин инвалидов, 2 — для грузового транспорта центра медицины катастроф.