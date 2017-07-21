За время «безвиза» 51 украинцу отказали во въезде в ЕС
Введение безвизового режима со странами европейского союза почти не отразилось на количестве украинцев, пересекающих границу.
Введение безвизового режима со странами европейского союза почти не отразилось на количестве украинцев, пересекающих границу.
По последней предварительной информации таможенников, 51 гражданину государства Украины отказали в пересечении границы с самого начала действия безвизового режима с ЕС 11 июня 2015-го года. Об этом сказал секретарь и помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, пишет Украинская Правда.
В самом начале года Государственная миграционная служба оформила 1 845 000 биометрических паспортов для выезда за границу.
Также, говоря о тенденциях первого месяца после отмены визовых требований, дипломат проинформировал, что результат улучшения человеческих контактов между украинцами и европейцами будет все не менее положительным.
В общем, по утверждению Слободяна, после введения безвизового режима таможенники не наблюдают серьезный рост нагрузки на пункты пропуска и увеличение количества украинцев, выезжающих в страны ЕС, хотя определенная активизация является.
В то же время Слободян обозначил, что активизация выезда
Безвизовый режим заезда в страны шенгенской зоны для украинцев с биометрическими паспортами заработал 11 июня данного года. Это
«Это наименее 0,05% от количества украинцев, которые воспользовались безвизовым режимом», — сказал Слободян.
Он уточнил, что обстоятельств отказов две — наши сограждане либо превысили срок пребывания в государствах ЕС во время прошлых поездок, либо не смогли на границе с ЕС подтвердить цель поездки путем предъявления бронирования в гостиницах, обратных билетов и тому подобное.