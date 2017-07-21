В России разработали трехсредный внедорожник

На стенде компаний изданию N+1 рассказали, что эта машина способна ездить по пересеченной местности, плавать и летать.
В настоящее время несколько компаний в мире разрабатывают летающие автомобили. Считается, что эти машины, сертифицированные как для свободного перемещения по обычным автомобильным дорогам, так и для полетов на небольшие расстояния, значительно повысят свободу перемещения людей и даже, возможно, помогут разгрузить автотрассы. Интерес к таким машинам также проявляют военные.
Летающий внедорожник «Тритон» имеет в длину три метра, в ширину — 1,8 метра, а в высоту два метра. Машина максимальной взлетной массой 500 килограммов способна перевозить до двух человек и развивать скорость до ста километров в час на земле. «Тритон» оснащен бензиновым двигателем мощностью 120 лошадиных сил.
На внедорожник установлен аэрошют (мягкое крыло), с помощью которого он может выполнять полеты на высоте до 4,2 тысячи метров. Дальность хода машины по земле составляет около ста километров, а по воде — 400 километров. «Тритон» способен выполнять полеты на расстояние до 400 километров. Для передвижения по земле машина использует два электромотора мощностью три киловатта каждый.
Как рассказали N+1, в настоящее проводятся наземные испытания «Тритона» и доводка его систем, а осенью текущего года разработчики планируют начать летные проверки машины. В 2018 году планируется начать мелкосерийное производство новой летающей машины. К этому же времени планируется завершить ее сертификацию.
В феврале текущего года американская компания SkyRunner приступила к продажам одноименного летающего автомобиля, в наземном режиме способного передвигаться по пересеченной местности. Летающая машина продается за 139 тысяч долларов. При этом для полетов на ней потребуется лицензия
Новый американский летающий внедорожник SkyRunner разработан для спортсменов. Он выполнен в легком углепластиковом корпусе с прочным каркасом. Внешне двухместный автомобиль напоминает багги. Машина оснащена двумя двигателями: Polaris для передвижения по земле и Rotax 914UL для полетов. Внедорожник имеет толкающий винт.
Для полета автомобиль оснащен парапланом, который при передвижении по земле можно быстро убрать в специальный отсек. Для взлета внедорожнику необходима полоса длиной 137 метров. В воздухе машина может развивать скорость до 66 километров в час. Дальность полета SkyRunner составляет 220 километров. Машина сертифицирована Федеральным управлением гражданской авиации США.
Василий Сычёв