В России разработали трехсредный внедорожник

На стенде компаний изданию N+1 рассказали, что эта машина способна ездить по пересеченной местности, плавать и летать.

В настоящее время несколько компаний в мире разрабатывают летающие автомобили. Считается, что эти машины, сертифицированные как для свободного перемещения по обычным автомобильным дорогам, так и для полетов на небольшие расстояния, значительно повысят свободу перемещения людей и даже, возможно, помогут разгрузить автотрассы. Интерес к таким машинам также проявляют военные.

Летающий внедорожник «Тритон» имеет в длину три метра, в ширину — 1,8 метра, а в высоту два метра. Машина максимальной взлетной массой 500 килограммов способна перевозить до двух человек и развивать скорость до ста километров в час на земле. «Тритон» оснащен бензиновым двигателем мощностью 120 лошадиных сил.

На внедорожник установлен аэрошют (мягкое крыло), с помощью которого он может выполнять полеты на высоте до 4,2 тысячи метров. Дальность хода машины по земле составляет около ста километров, а по воде — 400 километров. «Тритон» способен выполнять полеты на расстояние до 400 километров. Для передвижения по земле машина использует два электромотора мощностью три киловатта каждый.

Как рассказали N+1, в настоящее проводятся наземные испытания «Тритона» и доводка его систем, а осенью текущего года разработчики планируют начать летные проверки машины. В 2018 году планируется начать мелкосерийное производство новой летающей машины. К этому же времени планируется завершить ее сертификацию.

В феврале текущего года американская компания SkyRunner приступила к продажам одноименного летающего автомобиля, в наземном режиме способного передвигаться по пересеченной местности. Летающая машина продается за 139 тысяч долларов. При этом для полетов на ней потребуется лицензия пилота-спортсмена.

Новый американский летающий внедорожник SkyRunner разработан для спортсменов. Он выполнен в легком углепластиковом корпусе с прочным каркасом. Внешне двухместный автомобиль напоминает багги. Машина оснащена двумя двигателями: Polaris для передвижения по земле и Rotax 914UL для полетов. Внедорожник имеет толкающий винт.

Для полета автомобиль оснащен парапланом, который при передвижении по земле можно быстро убрать в специальный отсек. Для взлета внедорожнику необходима полоса длиной 137 метров. В воздухе машина может развивать скорость до 66 километров в час. Дальность полета SkyRunner составляет 220 километров. Машина сертифицирована Федеральным управлением гражданской авиации США.