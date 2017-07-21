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11:43 (мск), источник: ivbg.ru

Жителям Ленобласти придет платежка с расчетом по новым тарифам

Квитанции за ЖКУ придут жителям уже на следующей неделе.

Источник: AP 2017

В них, помимо новых тарифов, будут новые нормативы, которые установлены регионом с июля 2017 года. Расчет за услуги произведен по новым тарифам и нормативам.

Надо сказать, в результате изменений, хоть тарифы и понизились, общий размер платы за ЖКУ у большинства жителей повысится.

Сумма изменений у всех разная. Изменения в большую сторону произойдет в домах, где есть лифты.

Ежегодно в России с 1 июля изменяются тарифы на коммунальные услуги. До сих пор — всегда в сторону увеличения. В этом году ситуация немного изменилась. Во-первых, государством к 2016 году урегулирован вопрос об установлении долгосрочных тарифов. Благодаря этому нововведению как изменятся тарифы по всей Ленинградской области стало известно задолго июльского повышения.

Так, еще 31 января 2017 года, после утверждения ЛенРТК тарифов на коммунальные услуги для населения, информация была размещена на всех официальных каналах: на сайте правительства Ленобласти в разделе комитета по тарифам и ценовой политике ЛО, на сайте районных администраций и управляющих компаний.

Источник: ivbg.ru

Ivbg.ru проследил изменения тарифов на основе Выборгского района. Исходя из информации обзорной таблицы, подготовленной пресс-службой администрации Выборгского района на основании Приказов ЛенРТК, тарифы для Выборгского района установлены на три года. И, надо отметить, изменения произведены в сторону уменьшения.

Все тарифные решения, принятые комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области на 2017 год, находятся в открытом доступе на сайте комитета в разделах «Официальное опубликование правовых актов» и «Тарифы».

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