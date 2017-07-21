Жителям Ленобласти придет платежка с расчетом по новым тарифам
Квитанции за ЖКУ придут жителям уже на следующей неделе.
Квитанции за ЖКУ придут жителям уже на следующей неделе.
В них, помимо новых тарифов, будут новые нормативы, которые установлены регионом с июля 2017 года. Расчет за услуги произведен по новым тарифам и нормативам.
Сумма изменений у всех разная. Изменения в большую сторону произойдет в домах, где есть лифты.
Ежегодно в России с 1 июля изменяются тарифы на коммунальные услуги. До сих пор — всегда в сторону увеличения. В этом году ситуация немного изменилась.
Так, еще 31 января 2017 года, после утверждения ЛенРТК тарифов на коммунальные услуги для населения, информация была размещена на всех официальных каналах: на сайте правительства Ленобласти в разделе комитета по тарифам и ценовой политике ЛО, на сайте районных администраций и управляющих компаний.
Ivbg.ru проследил изменения тарифов на основе Выборгского района. Исходя из информации обзорной таблицы, подготовленной
Все тарифные решения, принятые комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области на 2017 год, находятся в открытом доступе на сайте комитета в разделах «Официальное опубликование правовых актов» и «Тарифы».