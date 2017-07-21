Хабаровская мэрия: От нынешней площади Блюхера останутся только границы и название
Реконструкция площади начнется в 2018 году и потребует не менее 2,5 млрд рублей.
Реконструкция площади начнется в 2018 году и потребует не менее 2,5 млрд рублей.
Благоустраивать площадь Блюхера в Хабаровске начнут в 2018 году. Местные власти уже внесли объект в инвестиционный реестр города. Проектировщики приступят к работе после того, как выслушают мнение горожан, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, площадь Блюхера, которая находится в центре Хабаровска, давно требует ремонта. В прошлом году корреспондент портала попытался выяснить, кто должен следить за объектом, но профильные управления и комитеты перекладывали ответственность друг на друга.
О планах провести реконструкцию площади сегодня рассказал начальник городского управления инвестиционного развития Иштван Брысин. По его словам, неплохим вариантом будет «уйти под землю»: возможно, под площадью появится тоннель, который свяжет улицы Слободскую и Пушкина.
«Транспорт, который постоянно скапливается на пересечениях улиц Ленина — Пушкина и Гамарника — Слободской, пойдет через тоннель и разгрузит движение по этим улицам. Для пешеходов будут построены отдельные подземные переходы. К реконструкционным работам мы планируем приступить в 2018 году. Площадь ждут большие перемены, единственное, что останется неизменным — ее границы и историческое название», — сказал Иштван Брысин.
За основу взяли
«Тогда проект не был реализован
Планируется, что площадь станет многоуровневой: на первом, верхнем «этаже», помимо пешеходных зон, будет развлекательный комплекс, а на двух подземных уровнях разместятся торговые павильоны и автопаркинг на 1200 мест.
На реконструкцию нужно не менее 2,5 млрд рублей. Высказать свое мнение о проекте хабаровчане смогут на предварительных слушаниях.