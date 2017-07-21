Владивостокского докера отстранили от работы после одиночного пикета

Источник: Восток Медиа

Руководство Владивостокского морского торгового порта отстранило протестующего докера-механизатора от исполнения обязанностей. Сам Виталий Добрицкий, фигурант скандала, считает, что это произошло из-за его выхода на одиночный пикет у центральной площади Владивостока. По словам докера, на пикет он решился «из-за угнетения работников порта», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Всё началось в минувший понедельник, 17 июля. Работник ВМТП Виталий Добрицкий в разгар рабочего дня вышел к зданию администрации Приморского края, растянув транспарант с надписью следующего содержания: «Докеры ВМТП. Нас было 700 в независимом профсоюзе, осталось меньше 30. Коллектив порта разбегается. Власть, прими меры».

Корреспондент «Восток-Медиа» спросил Виталия, с чем связан уход работников из профсоюза, и почему его коллеги вдруг решили заняться «кадровыми забегами». Добрицкий пояснил следующее: в прошлом независимый профсоюз защищал трудовые права докеров, чья оплата труда во многом зависит от выполненного плана работ.

«Квалифицированным работникам просто нужно больше платить. Теперь, когда всех попросту «выдавили» из независимого профсоюза в новый, подконтрольный руководству порта, нами можно вертеть как угодно. Захотели — не дали пройти переаттестацию, медкомиссию. Или, того хуже, твой оклад (если ты опытный крановщик) понизят до уровня разнорабочего — и получишь ты «с гулькин нос», — объяснил свою позицию в разговоре с корреспондентом агентства докер-механизатор.

Дело закончилось тем, что Виталия отстранили от должности. По его словам, из-за «не прохождения квалификационной аттестации». Добрицкий утверждает, что он далеко не единственный работник порта с подобными проблемами. Но многие из его коллег, так же не согласные с произволом администрации порта, просто боятся потерять работу.

Ни администрация порта, ни председатель профкома первичной профсоюзной ячейки Российского профсоюза докеров Дмитрий Цапулин не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и прояснить дальнейшую судьбу «пикетчика». В адрес ВМТП редакция агентства отправила соответствующий запрос.