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13:19 (мск), источник: РИА Крым

С понедельника в Симферополе начнут массово ремонтировать дороги

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости (Крым). С 24 июля в Симферополе начнут массово ремонтировать дороги. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал глава администрации города Геннадий Бахарев.

Источник: РИА "Новости"

«Была некая техническая задержка, потому что асфальтобетонные заводы, пользуясь передышкой в больших работах, поставили на техобслуживание и на замену амортизационных деталей. С понедельника мы опять массово выходим и продолжаем работы», — сказал он.

При этом глава администрации отметил, что Симферополь перевыполнил план по площади отремонтированных дорог, однако отстает от графика по количеству отремонтированных улиц.

«Если говорить о площади по ремонту дорог, то мы ее перевыполнили. А если говорить об улицах, которые мы давали в ремонт, там достаточно серьезно их не сделали. Когда давали списки, говорили об аварийном ремонте самых глубоких ям. Представьте ситуацию: мы делаем яму глубиной 20 см, а яму глубиной 10 см, которая рядом, бросаем. Это не годится. Поэтому когда мы заходили на территории, мы делали все ямы, которые по этой улице идут, плюс там еще были прилегающие улицы. Таким образом, у нас добавилось в тот список, который мы делали, более 10 улиц. Мы их тоже сделали», — уточнил Бахарев.

Он заверил, что все работы будут выполнены, но при этом сроки их окончания увеличатся.

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