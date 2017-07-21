С понедельника в Симферополе начнут массово ремонтировать дороги

«Если говорить о площади по ремонту дорог, то мы ее перевыполнили. А если говорить об улицах, которые мы давали в ремонт, там достаточно серьезно их не сделали. Когда давали списки, говорили об аварийном ремонте самых глубоких ям. Представьте ситуацию: мы делаем яму глубиной 20 см, а яму глубиной 10 см, которая рядом, бросаем. Это не годится. Поэтому когда мы заходили на территории, мы делали все ямы, которые по этой улице идут, плюс там еще были прилегающие улицы. Таким образом, у нас добавилось в тот список, который мы делали, более 10 улиц. Мы их тоже сделали», — уточнил Бахарев.