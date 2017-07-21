Симферопольским студентам предоставят проездные карты

Источник: Аргументы и факты

Руководители симферопольских ВУЗов предоставят своим студентам 30 тыс карт для проезда в городском транспорте, передает администрация города.

«Руководители высших учебных заведений Симферополя заказали для своих студентов 30 тысяч проездных карт с тарифом “Студенческий” для проезда в муниципальном городском транспорте, которые начнут действовать с начала сентября», — подчеркнул директор МУП «Горавтотранс» Денис Майор.

Он рассказал, что карты можно будет использовать не только для оплаты проезда в муниципальном транспорте, но и для прохода через турникеты в здания учебных заведений, а также ими можно будет оплачивать питание в вузовских столовых.