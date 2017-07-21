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12:23 (мск), источник: РБК

Госдума разрешила оказывать врачебную помощь дистанционно

Госдума приняла в последнем, третьем чтении законопроект о телемедицине, разрешающий выписывать электронные рецепты и оказывать врачебную помощь дистанционно. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Источник: РИА "Новости"

Всего за принятие законопроекта проголосовали 412 депутатов, решение было принято единогласно.

Согласно проекту закона, в целях идентификации участников будет использоваться единая специализированная система.

Отмечается, что врачи смогут выдавать рецепты на лекарства и справки в форме электронного документа.

Кроме того, предусматриваются консультации пациента с лечащим врачом дистанционно после очного приема или осмотра.

Законопроект должен вступить в силу с 2018 года.

Ранее, 19 июля, Госдума приняла законопроект во втором чтении, однако в документ была внесена поправка, которая запрещает врачам ставить диагнозы удаленно. Глава комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрий Морозов заявил, что документ был «существенно доработан». В документе отмечалось, что телемедицинская помощь должна соответствовать медицинским стандартам, а на полученную в ходе таких консультаций информацию распространяется врачебная тайна.

Комментарии
3
Марк ******
Я теперь начинаю понимать, почему прошлые цивилизации вымерли....
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Павел Батурин
Конечно дистанцию нужно соблюдать в этой Помойке как Москва,ведь скоро поликлиник не будет,каждую нужно будет строить отдельный Анклав,муслимам свою,Китайцам свою,Власти свою.,Помойка это не слово толерантность,ЭТО И ЕСТЬ ПОМОЙКА,и это ГОР МОСКВА.
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Петр Добчинский
Алло, пациент! положите обе руки себе на грудь и ритмичными движениями надавливайте на грудную клетку, стараясь восстановить сердечную деятельность.
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11:42 (мск)© Ньюстюб
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