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14:16 (мск), источник: Интерфакс

На нескольких улицах в центре Москвы ограничат движение

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Московских автомобилистов предупреждают об очередных ограничениях движения. Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции рекомендовал заранее планировать маршруты с учетом этих изменений.

В пятницу, 21 июля с 10:00 до 14:00 движение транспорта ограничат на Большой Татарской улице в связи с проведением религиозных мероприятий, сообщает mos.ru.

С 08:00 до 23:59 субботы, 22 июля, проезд будет ограничен по участку Красной площади от Ильинки до Варварки. Там будут праздновать 25-летие Федерации бокса России.

Также в субботу с 13:30 до 19:30 ограничения введут в проезде Березовой Рощи (участок от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда) и на 3-й Песчаной улице (участок от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы). В этот день на стадионе ЦСКА команда-хозяйка будет играть с футбольным клубом «Локомотив».

Кроме того, 23 июля с 02:00 до 16:00 и 24 июля с 01:00 до 05:00 ограничат движение по улице Ильинке на участке от Старой площади до Красной площади, а 23 июля с 02:00 до 15:00 — в Ветошном переулке. Здесь пройдет подготовка к авторалли. Автопробег назначен на 23 июля. Как отмечается, его участники поедут в общем транспортном потоке, поэтому перекрывать улицы не потребуется.

О возможных затруднениях движения предупреждают и пешеходов. У них могут возникнуть трудности в пешеходной зоне возле здания Театра имени Станиславского по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 17. Здесь с 00:00 25 июля до 02:00 27 июля будет установлено телевизионное оборудование для съемок оперы «Медея».

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