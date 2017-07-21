На нескольких улицах в центре Москвы ограничат движение

В пятницу, 21 июля с 10:00 до 14:00 движение транспорта ограничат на Большой Татарской улице в связи с проведением религиозных мероприятий, сообщает mos.ru.

С 08:00 до 23:59 субботы, 22 июля, проезд будет ограничен по участку Красной площади от Ильинки до Варварки. Там будут праздновать 25-летие Федерации бокса России.

Также в субботу с 13:30 до 19:30 ограничения введут в проезде Березовой Рощи (участок от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда) и на 3-й Песчаной улице (участок от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы). В этот день на стадионе ЦСКА команда-хозяйка будет играть с футбольным клубом «Локомотив».

Кроме того, 23 июля с 02:00 до 16:00 и 24 июля с 01:00 до 05:00 ограничат движение по улице Ильинке на участке от Старой площади до Красной площади, а 23 июля с 02:00 до 15:00 — в Ветошном переулке. Здесь пройдет подготовка к авторалли. Автопробег назначен на 23 июля. Как отмечается, его участники поедут в общем транспортном потоке, поэтому перекрывать улицы не потребуется.