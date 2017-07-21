В Иркутской области создают программу «Формирование современной городской среды» на 2018−2022 гг

Об этом сообщила первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Наталья Сдобнова на селекторном совещании с мэрами, сообщает 21 июля 2017 года пресс-служба регионального правительства.

Областная программа должна быть утверждена до 1 сентября 2017 года. Муниципальные образования, в состав которых входят населенные пункты с численностью свыше одной тысячи человек, обязаны разработать и утвердить до конца года свои программы, которые будут включать адресные перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018—2022 годов, а также адресные перечни территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для этого в городах и районах пройдёт инвентаризация территорий.

Наталья Сдобнова сообщила, что министерство на сайте ввело специальный раздел «Приоритетные проекты», где в открытом доступе размещена вся необходимая информация, в том числе и по реализации проектов 2017 года. Кроме того, открыта линия горячей почтовой связи e-mail: адрес электронной почты irksreda@mail.ru.