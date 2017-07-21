Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Что нового в лечении псориаза
СМИ узнали об отставке назвавшего преемника Путина
Ипотека для пенсионеров: на что они могут рассчитывать
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Стрелков рассказал о ПВО ДНР и сбитом малазийском «Боинге»
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
Безруков восхитился женой в день ее 34-летия - СМИ
В Сети говорят о Боне: Держится на последних силах
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Савченко объявила войну премьеру Украины - СМИ
СМИ: ДНР обнаружила запрещенное оружие у ВСУ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
10Японская поэзия спорта
12:29 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области создают программу «Формирование современной городской среды» на 2018−2022 гг

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области приступило к разработке государственной региональной программы «Формирование современной городской среды» на 2018−2022 годы.

Об этом сообщила первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Наталья Сдобнова на селекторном совещании с мэрами, сообщает 21 июля 2017 года пресс-служба регионального правительства.

Областная программа должна быть утверждена до 1 сентября 2017 года. Муниципальные образования, в состав которых входят населенные пункты с численностью свыше одной тысячи человек, обязаны разработать и утвердить до конца года свои программы, которые будут включать адресные перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018—2022 годов, а также адресные перечни территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для этого в городах и районах пройдёт инвентаризация территорий.

Наталья Сдобнова сообщила, что министерство на сайте ввело специальный раздел «Приоритетные проекты», где в открытом доступе размещена вся необходимая информация, в том числе и по реализации проектов 2017 года. Кроме того, открыта линия горячей почтовой связи e-mail: адрес электронной почты irksreda@mail.ru.

«Помните, что эта работа не для отчета чиновников! Цель приоритетного проекта — создать условия для системного повышения качества и комфорта городской среды. Сделать так, чтобы людям любых возрастов было приятно и комфортно жить в наших населенных пунктах», — отметил заместитель председателя правительства Руслан Болотов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Siemens приостановит поставки турбин российским госкомпаниям
Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров
Директор завода в Нижнем Тагиле заключен под домашний арест
В России разрешили оказывать врачебную помощь дистанционно
Юристы Трампа проверят проверяющих Трампа юристов
На греческом острове Кос при землетрясении погибли два человека
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым Поклонники и коллеги пришли в московский Дом кино, чтобы отдать дань памяти выдающемуся артисту
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь