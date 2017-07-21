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12:36 (мск), источник: Вести - Воронеж

Спасатели предупредили о грозе и граде в Воронежской области

Непогода ожидается 22 июля.

Источник: Вести - Воронеж

Спасатели со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупредили жителей региона о непогоде в субботу, 22 июля. Синоптики прогнозируют грозы, град и порывистый ветер 15−20 м/с, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

Спасатели напомнили, что во время грозы не стоит подходить к электропроводке, водостокам с крыш, антеннам, а также стоять рядом с окном. Лучше закрыть в доме окна и двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а также выключить телевизор и другие бытовые электроприборы. При граде специалисты рекомендовали не выходить из дома. Если непогода застала на улице, необходимо найти укрытие и защитить голову от ударов градин. Во время сильного ветра следует держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и шатких строений.

Кроме того, спасатели попросили владельцев маломерных судов воздержаться от выхода на водные объекты при ветре, а автомобилистов — не парковать машины возле деревьев и шатких конструкций.

При возникновении чрезвычайной ситуации стоит звонить по телефонам: «101» или «112», телефон доверия — 8 (473) 277 99 00.

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