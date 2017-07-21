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12:38 (мск), источник: РИА "Воронеж"

На День ВМФ в Воронеже пройдет праздник Нептуна и соревнования по гребле

Мэрия запланировала 20 акций.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежские власти подготовили 20 акций ко Дню военно-морского флота, сообщила пресс-служба мэрии. Самым зрелищным мероприятием станет концертно-театрализованная программа «День Нептуна», которая начнется в 11:00 воскресенья, 30 июля на Адмиралтейской площади. Там же пройдут соревнования по гребле на лодках «Дракон» (с 8:30 до 14:00).

Праздничное шествие ветеранов и военнослужащих ВМФ начнется в 10:00. Моряки пройдут от Кольцовского сквера по проспекту Революции к улице Степана Разина до набережной Софьи Перовской. Памятные венки и цветы возложат к могиле Неизвестного солдата на площади Победы и к памятнику Петру Первому в Петровском сквере. Поминальное богослужение пройдет во всех храмах Воронежа в 8:00.

Помимо общегородских акций, мероприятия пройдут во всех районах города с 24 по 30 июля. Горожане смогут посетить экскурсии, концерты, выставки, вечера кино, мастер-классы и дискотеки. Полный список событий — здесь.

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