На День ВМФ в Воронеже пройдет праздник Нептуна и соревнования по гребле
Мэрия запланировала 20 акций.
Мэрия запланировала 20 акций.
Воронежские власти подготовили 20 акций ко Дню
Праздничное шествие ветеранов и военнослужащих ВМФ начнется в 10:00. Моряки пройдут от Кольцовского сквера по проспекту Революции к улице Степана Разина до набережной Софьи Перовской. Памятные венки и цветы возложат к могиле Неизвестного солдата на площади Победы и к памятнику Петру Первому в Петровском сквере. Поминальное богослужение пройдет во всех храмах Воронежа в 8:00.
Помимо общегородских акций, мероприятия пройдут во всех районах города с 24 по 30 июля. Горожане смогут посетить экскурсии, концерты, выставки, вечера кино,