Челябинский Роспотребнадзор подключился к теме о проверке спиннеров

Источник: РИА "Новости"

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолий Семёнов лично прокомментировал федеральную новость о том, что ведомство исследует игрушку спиннер на предмет безопасности для здоровья.

Проверка вызвана тревогой родителей и педагогов. Но по словам Семёнова, в первом полугодии 2017 года обращений, связанных с вопросами качества и безопасности игрушки спиннер, от южноуральцев не поступало.

«В случае приобретения товара, и выявлении в ходе эксплуатации постороннего резкого химического запаха, повышенного шума, рекомендуем сообщать о данных фактах в Управление, — заявил глава ведомства. — Лучше сделать это письменно по адресу: ул. Елькина, 73, г. Челябинск, 454092, либо по электронному адресу: rospn@chel.surnet.ru. с указанием наименования хозяйствующего субъекта реализующего товар, и места его нахождения. Если возможно, приложите копии (сканы) маркировки товара, товарного чека либо кассового чек или иных документов».

В тоже время Роспотребнадзор рекомендует родителям, которые приняли решение приобрести спиннер ребенку, обратить внимание на следующие моменты:

— не следует приобретать спиннеры в неустановленных местах, с рук;.

— поскольку спиннеры продаются в различном ценовом диапазоне в том числе через зарубежные интернет-ресурсы, они могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям, при приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум;.

— в случае обнаружения этих недостатков следует отказаться от использования;.

— если с игрушкой играют дети, следует периодически проверять игрушку на наличие сломанных частей;.