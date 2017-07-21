Синоптики Татарстана предупреждают о грозах, сильных дождях и шквалистом ветре
В Казани ночью и утром 22 июля возможны грозы и кратковременные усиления ветра до 18 м/с.
В Казани ночью и утром 22 июля возможны грозы и кратковременные усиления ветра до 18 м/с.
(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Синоптики Татарстана распространили предупреждение об ухудшении погодных условий.
Сегодня вечером, завтра ночью и днем на территории республики местами ожидаются грозы и кратковременные усиления ветра до 15−20 м/с. Ночью и утром локально вероятны порыва ветра до 23 м/с и сильные дожди.
В Казани ночью и утром возможны грозы и кратковременные усиления ветра до 18 м/с, сообщает Гидрометцентр РТ.