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13:07 (мск), источник: Новая Кубань

50 краснодарцев обратились за помощью в связи с подтоплением

В краевой столице ликвидируют последствия вчерашнего ливня.

Краснодар. 21 июля — Новая Кубань. Стихия обрушилась на Краснодар в ночь на 20 июля. Дождь не прекращался целый день. В итоге несколько улиц оказались в воде. Вечером из-за непогоды было существенно затруднено движение транспорта.

В мэрии уточнили, что серьезных подтоплений, к счастью, не произошло. В оперативные службы за прошедшие службы обратились за помощью 50 граждан. Ночью в городе работала водооткачивающая техника. По состоянию на 9:15 утра 15 заявок были обслужены. В ликвидации последствий проливного дождя были задействованы 11 вакуумных машин.

Сегодня оперативные службы продолжают работу. По данным «Единой службе заказчика» воду продолжают откачивать со следующих подтопленнных улиц: Московская, Заполярная, им. Комарова, Гомельская, им. Покрышкина, Агрохимическая, Черкасская, им. Дзержинского, им. Прокофьева и др.

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В администрации города заверили, что сложившаяся ситуация не отразилась на работе общественного транспорта.

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