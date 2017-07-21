50 краснодарцев обратились за помощью в связи с подтоплением

Краснодар. 21 июля — Новая Кубань. Стихия обрушилась на Краснодар в ночь на 20 июля. Дождь не прекращался целый день. В итоге несколько улиц оказались в воде. Вечером из-за непогоды было существенно затруднено движение транспорта.



В мэрии уточнили, что серьезных подтоплений, к счастью, не произошло. В оперативные службы за прошедшие службы обратились за помощью 50 граждан. Ночью в городе работала водооткачивающая техника. По состоянию на 9:15 утра 15 заявок были обслужены. В ликвидации последствий проливного дождя были задействованы 11 вакуумных машин.



Сегодня оперативные службы продолжают работу. По данным «Единой службе заказчика» воду продолжают откачивать со следующих подтопленнных улиц: Московская, Заполярная, им. Комарова, Гомельская, им. Покрышкина, Агрохимическая, Черкасская, им. Дзержинского, им. Прокофьева и др.