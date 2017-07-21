Власти региона предупредили об ограничении движения в Правдинском районе
Действовать ограничения начнут с 24 июля.
Действовать ограничения начнут с 24 июля.
В Правдинском районе
Так, с 8:00 24 июля до 8:00 31 июля временно прекращается движение транспорта на 70-ом километре автомобильной дороги «Калининград (от п. Борисово) — Знаменск — Озёрск — Гусев — Добровольск — Неман». Схему объезда можно посмотреть по ссылке.
В этот же день с 8:00 до 22:00 13 августа временно закроется движение транспорта на 10-ом километре автодороги регионального значения «Липняки — Перевалово». Схема объезда по ссылке.