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12:53 (мск), источник: Новый Калининград

Власти региона предупредили об ограничении движения в Правдинском районе

Действовать ограничения начнут с 24 июля.

В Правдинском районе из-за ремонта водопропускных труб будет ограничено движение на отдельных участков дороги. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба областного правительства.

Так, с 8:00 24 июля до 8:00 31 июля временно прекращается движение транспорта на 70-ом километре автомобильной дороги «Калининград (от п. Борисово) — Знаменск — Озёрск — Гусев — Добровольск — Неман». Схему объезда можно посмотреть по ссылке.

В этот же день с 8:00 до 22:00 13 августа временно закроется движение транспорта на 10-ом километре автодороги регионального значения «Липняки — Перевалово». Схема объезда по ссылке.

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