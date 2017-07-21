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12:50 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Схемы движения автобусов в Солнечном продлят до новой остановки

На ул. Петрушина открывается новый остановочный пункт.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Солнечном продлят маршруты автобусов до новой остановки на ул. Петрушина. Сейчас завершается строительство и благоустройство пункта.

В мэрии Красноярска отметили, что остановка появится в районе ул. Петрушина, 1. До нее поедут автобусы № 23, 60, 61, 64 и 87. Нововведения, призванные «улучшить качество обслуживания пассажиров и обеспечить транспортную доступность населения», вступят в силу с 12 августа.

При этом отмечается, что схемы движения автобусов в Солнечный не изменяются. Все ныне действующие остановочные пункты сохраняются.

Сейчас конечная остановка в Солнечном расположена на пр. 60 лет СССР. Согласно сервису 2ГИС, после ввода в строй остановки на ул. Петрушина маршруты автобусов продлятся более чем на 600 метров.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска.

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