Схемы движения автобусов в Солнечном продлят до новой остановки
На ул. Петрушина открывается новый остановочный пункт.
На ул. Петрушина открывается новый остановочный пункт.
В Солнечном продлят маршруты автобусов до новой остановки на ул. Петрушина. Сейчас завершается строительство и благоустройство пункта.
В мэрии Красноярска отметили, что остановка появится в районе ул. Петрушина, 1. До нее поедут автобусы № 23, 60, 61, 64 и 87. Нововведения, призванные «улучшить качество обслуживания пассажиров и обеспечить транспортную доступность населения», вступят в силу с 12 августа.
При этом отмечается, что схемы движения автобусов в Солнечный не изменяются. Все ныне действующие остановочные пункты сохраняются.
Сейчас конечная остановка в Солнечном расположена на пр. 60 лет СССР. Согласно сервису 2ГИС, после ввода в строй остановки на ул. Петрушина маршруты автобусов продлятся более чем на 600 метров.
По материалам