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14:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

Бухта Бабушка на Байкале вновь открыта для туристов

Бухта Бабушка, которая находится на территории Прибайкальского национального парка на Байкале, вновь открыта для стоянок туристов.

Соответствующий приказ и.о. директора «Заповедного Прибайкалья» Умар Рамазанов подписал 21 июля 2017 года, сообщает пресс-служба ведомства. Доступ в бухту был запрещен с 2014 года в связи с высокой антропогенной нагрузкой — слишком большое количество туристов буквально вытоптали бухту.

Помимо посещения туристы теперь могут останавливаться на ночлег в одной из самых живописных бухт Байкала. Правда, в специально отведенных для этого местах. С этой целью в этом году при участии волонтеров была полностью обновлена туристическая инфраструктура бухты: оборудованы 16 настилов под палатки, 15 столов, 30 скамеек, 8 лавочек и одна костровая площадка. Специалисты «Заповедного Прибайкалья» надеются, что предпринятые меры позволят не только противодействовать разрушению почвы, но и контролировать поток туристов.

Стоимость установки палатки составляет 100 рублей в сутки. Кроме того, на посещение Прибайкальского национального парка необходимо оформить разрешение. Для жителей Иркутской области и льготников стоимость — 50 рублей, для жителей других регионов — 100 рублей.

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