Бухта Бабушка на Байкале вновь открыта для туристов

Соответствующий приказ и.о. директора «Заповедного Прибайкалья» Умар Рамазанов подписал 21 июля 2017 года, сообщает пресс-служба ведомства. Доступ в бухту был запрещен с 2014 года в связи с высокой антропогенной нагрузкой — слишком большое количество туристов буквально вытоптали бухту.

Помимо посещения туристы теперь могут останавливаться на ночлег в одной из самых живописных бухт Байкала. Правда, в специально отведенных для этого местах. С этой целью в этом году при участии волонтеров была полностью обновлена туристическая инфраструктура бухты: оборудованы 16 настилов под палатки, 15 столов, 30 скамеек, 8 лавочек и одна костровая площадка. Специалисты «Заповедного Прибайкалья» надеются, что предпринятые меры позволят не только противодействовать разрушению почвы, но и контролировать поток туристов.