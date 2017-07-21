В Озерске подростки развлекались тем, что изображали, что якобы тонут

В службу спасения Озерска позвонила озерчанка, проживающая на улице Набережная. Из окна она увидела, что на озере Иртяш достаточно далеко от берега находится надувная лодка, в ней двое подростков и рядом в воде еще двое, что-то кричат, машут веслами.

«На место происшествия выехала на спасательном катере дежурная смена спасателей. В 100 метрах от берега обнаружили лодку и подростков. Дети играли в воде, подавали ложные сигналы тревоги, взрослых рядом не было. С подростками была проведена разъяснительная беседа о правилах поведения на воде», — рассказала агентству «Урал-пресс-информ» инструктор гражданской обороны поисково-спасательной службы Озерска Елена Коробова.