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12:49 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье возросла клещевая активность

За последние шесть дней клещи покусали более 700 человек в Пермском крае, а это в два раза больше, чем в прошлом году.

С 14 по 20 июля в Пермском крае в медучреждения с жалобами на укусы клещей обратились 730 человек (за аналогичный период прошлого года — 423 человека). Из этого числа 63 ребенка в возрасте до 14-ти лет.

Всего с начала сезона клещи покусали 12346 человек. В прошлом году пострадавших было 13947, сообщает краевой Роспотребнадзор.

Лидерами по нападению клещей стали Очерский, Усольский, Суксунский, Верещагинский, Карагайский, Сивинский, Еловский, Частинский, Чернушинский, Кишертский, Уинский районы.

К пермякам клещи чаще присасываются при посещении дачных кооперативов, расположенных на территории дачных массивов «Кукуштан» (164 присасываний), «Янычи» (116 присасываний), «Жебреи» (99 присасываний), «Алешиха» (99 присасываний).

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