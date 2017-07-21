Работа столовой под Калининградом, где отравились студенты, приостановлена
За помощью к медикам обратились более 50 человек.
За помощью к медикам обратились более 50 человек.
Работа столовой под Калининградом, где отравились студенты, приостановлена. Об этом сообщили в
Как сообщалось ранее, информация о массовом отравлении более 50 человек поступила в экстренные службы города днем 20 июля. Накануне студенты ужинали в комплексе «Майский» в поселке Совхозное. Организовывал питание индивидуальный предприниматель по договору с компанией, пригласивших студентов на работу.
На данный момент известно о 54 пострадавших, 4 из которых госпитализированы.
«По результатам оперативно организованного медицинского осмотра 56 человек указали на имевшие место в ночь на
Отметим, что свою проверку проводит региональный Следственный комитет.