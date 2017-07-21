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12:59 (мск), источник: АиФ Калининград

Работа столовой под Калининградом, где отравились студенты, приостановлена

За помощью к медикам обратились более 50 человек.

Источник: Аргументы и факты

Работа столовой под Калининградом, где отравились студенты, приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Как сообщалось ранее, информация о массовом отравлении более 50 человек поступила в экстренные службы города днем 20 июля. Накануне студенты ужинали в комплексе «Майский» в поселке Совхозное. Организовывал питание индивидуальный предприниматель по договору с компанией, пригласивших студентов на работу.

На данный момент известно о 54 пострадавших, 4 из которых госпитализированы.

«По результатам оперативно организованного медицинского осмотра 56 человек указали на имевшие место в ночь на 20.07.2017 рвоту, жидкий стул, боли в животе. Госпитализация большинства не потребовалась, так как на момент осмотра из клинических проявлений остались только слабость», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отметим, что свою проверку проводит региональный Следственный комитет.

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