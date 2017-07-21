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14:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Юные геологи Иркутского госуниверситета выступят на всероссийской олимпиаде

Мероприятие пройдет с 30 июля по 10 августа.

Команда воспитанников воскресной школы геологического факультета ИГУ представит Иркутскую область на XI Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов в Кемеровской области. Образовательное соревнование проведут с 30 июля по 10 августа. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу вуза.

Сегодня, 21 июля, в университете прошли торжественные проводы команды. В мероприятии приняли участие ректор ИГУ Александр Аргучинцев, заместитель начальника департамента недропользования, начальник отдела геологии и лицензирования по Иркутской области Андрей Салаев, декан геологического факультета ИГУ Светлана Примина.

В олимпиаде участвуют 37 команд, причем не только из России, но и из стран ближнего зарубежья: Беларусь, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Приангарье на олимпиаде представят восемь школьников.

«В Олимпиаде этого года 16 обязательных конкурсов, в том числе геологический маршрут протяженностью 4 км, плюс четыре дополнительных творческих. Перед любым мероприятием участники будут проходить тестирование, и только потом практическое занятие. Скажу, что наши ребята ко всему готовы», — сказала руководитель команды, заведующая геологическим музеем ИГУ Светлана Липкина.

К олимпиаде 2017 года команда готовилась серьезно и долго. Ребята усиленно изучали теорию, посещали практические занятия, участвовали в полевых экспедициях. Кроме этого, обязательное условие воскресной школы геологического факультета — выполнение учебно-исследовательских работ, в этом деле слушателей курировали ученые университета. Кстати, в мероприятиях школы активно участвуют и выпускники геологического факультета ИГУ.

«Ребят готовили преподаватели Иркутского государственного университета, специалисты геологической службы Иркутской области, представители институтов СО РАН. Поэтому с уверенностью говорю, что они подготовлены по всем направлениям, включая даже такие уникальные, как палеонтология, минералогия. Думаю, что ребята осознают важность своей задачи — достойно представить Иркутскую область, ведь наш регион — это определенная эпоха в развитии геологии в России», — отметила декан геологического факультета ИГУ Светлана Примина.

Добрые слова напутствия сказал юным геологам заместитель начальника департамента недропользования, начальник отдела геологии и лицензирования по Иркутской области Андрей Салаев.

«Желаю, чтобы вы не просто туда съездили, а утвердились в мысли, что геология — это ваша профессия. И работали всегда с интересом. Больше азарта и вы выиграете. Дерзайте!», — пожелал он.

Ректор ИГУ Александр Аргучинцев также пожелал удачи юным геологам и предложил им составить фоторассказ о поездке.

«Пусть это будет некий фотоотчет вашего путешествия с интересным рассказом. Мы его обязательно опубликуем, а я обещаю автору ректорский приз. Если же будет участвовать вся команда, то призы будут всем. А пока — желаю успехов» — сказал школьникам Александр Аргучинцев.

Напомним, что команда в третий раз подряд будет представлять геологическую школу Иркутского госуниверситета на всероссийском уровне. Ранее, после длительного затишья, юные геологи Иркутской области заявили о себе в августе 2013 года в Казани на IX Всероссийской открытой полевой олимпиаде. Затем было участие в олимпиаде 2015 года, которая прошла в Тюмени.

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