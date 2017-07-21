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13:05 (мск), источник: dostup1.ru

Автоледи из Миасса на год лишили прав за сбитого щенка

Женщина заявила, что растерялась, а убедившись, что псина осталась в живых, уехала.

В Миассе (Челябинская область) мировой судья на год лишил водительских прав местную женщину, сбившую щенка и уехавшую с места дорожно-транспортного происшествия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из сообщения, девушка двигалась по дворовой территории, когда сбила собаку. По ее словам, животное внезапно выскочило на дорогу из-за припаркованного автомобиля. «Оценив ситуацию, убедившись, что щенок остался жив, а также имея в салоне двух плачущих малолетних детей, она якобы растерялась, поэтому и уехала, не предполагая, что совершила ДТП», — сообщили в горсуде, уточнив, что в ГИБДД обратилась хозяйка собаки.

При вынесении постановления мировой судья указал, что наезд на животное отвечает признакам дорожно-транспортного происшествия, он признал автоледи виновной в административном правонарушении — оставление водителем в нарушение ПДД места аварии. Девушку лишили права управления транспортными средствами сроком на один год.

В сообщении также говорится, что владелице собаки был причинен материальный ущерб — она потратилась на его лечение, что подтверждено документально.

Постановление вступило в законную силу.

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