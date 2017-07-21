Автоледи из Миасса на год лишили прав за сбитого щенка
Женщина заявила, что растерялась, а убедившись, что псина осталась в живых, уехала.
Женщина заявила, что растерялась, а убедившись, что псина осталась в живых, уехала.
В Миассе (Челябинская область) мировой судья на год лишил водительских прав местную женщину, сбившую щенка и уехавшую с места
Как следует из сообщения, девушка двигалась по дворовой территории, когда сбила собаку. По ее словам, животное внезапно выскочило на дорогу
При вынесении постановления мировой судья указал, что наезд на животное отвечает признакам
В сообщении также говорится, что владелице собаки был причинен материальный ущерб — она потратилась на его лечение, что подтверждено документально.
Постановление вступило в законную силу.