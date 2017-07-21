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13:09 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Сочи открыли несколько новых экологических маршрутов

В горах Сочи сошел снег, и лыжников сменили пешие туристы. Экологические тропы пролегают на высоте от 960 до 2 000 метров над уровнем моря и будут доступны для посещений до октября.

Источник: ГТРК «Кубань»

На курорте остается все меньше мест, где не ступала нога туриста. О нехоженых горных тропах, альпийском разнотравье национального парка, каньонинге, водопадах и страсти к приключениям рассказывает Максим Емельянов.

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