В Сочи открыли несколько новых экологических маршрутов
В горах Сочи сошел снег, и лыжников сменили пешие туристы. Экологические тропы пролегают на высоте от 960 до 2 000 метров над уровнем моря и будут доступны для посещений до октября.
В горах Сочи сошел снег, и лыжников сменили пешие туристы. Экологические тропы пролегают на высоте от 960 до 2 000 метров над уровнем моря и будут доступны для посещений до октября.
На курорте остается все меньше мест, где не ступала нога туриста. О нехоженых горных тропах, альпийском разнотравье национального парка, каньонинге, водопадах и страсти к приключениям рассказывает Максим Емельянов.