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16:00 (мск), источник: 365info.kz

Казахстанец похитил свою дочь и увёз в Дубай

Мужчина решился на это после того, как его лишили опеки над ребенком.

Источник: 365info.kz

Мужчина похитил свою 5-летнюю дочь от бывшего брака и привёз её в Дубай после того, как потерял право опеки над ней, сообщает суд по гражданским делам.

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«Моя клиентка и её муж разошлись в своей родной стране и местный суд отдал права на их общую дочь матери. Но в виду того, что моя клиентка считала, что ребёнок должен общаться с обоими родителями, она добровольно подписала согласие, дающее отцу ребёнка право видеться с ним и путешествовать за границей», — говорит адвокат женщины Хассан Эльхаис.

Адвокат также говорит, что отец воспользовался согласием и похитил девочку в Дубай, а затем препятствовал встречам и общению матери с дочерью. Согласно материалам дела, пара из Казахстана поженилась в марте 2010 г., а на следующий год у них родилась дочь.

В 2014 г. женщина подала на развод и на получение прав на ребёнка, 20 июля того же года оба её требования были удовлетворены. Вслед за разводом женщина подписала согласие, позволявшее её бывшему мужу навещать дочь и путешествовать с ней.

«В 2015 г. мужчина отправился с дочерью в Дубай, но так и не вернул ребёнка матери», — говорит Эльхаис. Затем отец девочки подал иск в суд по гражданским делам в Дубай против своей бывшей жены с требованием передать ему право опеки над ребёнком.

«Мы предоставили в суд переписку между моей клиенткой и её бывшим мужем, где она умоляла разрешить повидаться с дочерью или хотя бы услышать её голос. Из переписки становится очевидно, что мужчина манипулировал материнскими чувствами бывшей жены. Он говорил ей приехать в Дубай именно тогда, когда она не могла поехать из-за беременности. Вместо себя она отправила своего отца, но бывший муж заставил его прождать несколько часов, но так и не появился», — заявил г. Эльхаис.

Суд по гражданским делам в Дубай согласился с доводами, постановив, что дело находится не в его юрисдикции, и обязал бывшего мужа вернуть девочку матери. Отец ещё не вернул ребёнка и собирается подать апелляцию на решение суда.

«На апелляцию мы придём подготовленными и окажем максимальную поддержку нашей клиентке», — заявил Эльхаис.

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